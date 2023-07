Teatro dei Picari: raccolta fondi per far ripartire l’attività

Una raccolta fondi per il Teatro dei Picari, travolto dall’alluvione di Sforzacosta del 5 giugno. "A causa delle forti piogge del tardo pomeriggio – ricorda Cinzia Zanconi -, il vicino fosso Narducci ha straripato, facendo entrare un’ingente quantità di acqua nei locali del teatrino, raggiungendo i 2,20 metri di altezza, acqua che ha spazzato via in maniera violenta e incontrollata tutto ciò che era presente. La storica realtà teatrale in pochi istanti ha visto distrutti parte della costumeria (foto), la strumentazione tecnica, tutti i documenti e la biblioteca in cui erano conservati centinaia di libri, riviste e dvd, i premi vinti in quasi trent’anni di storia e l’intero Teatrino del Borgo. Costruito dall’associazione all’inizio degli anni 2000, il Teatrino era fornito di tutto il necessario per mettere in scena piccoli spettacoli. Negli anni ha visto lo svolgimento di diverse stagioni teatrali con performance di vario tipo: commedie, letture sceniche, favole per bambini, spettacoli di danza, improvvisazioni, monologhi. È stato un luogo di formazione teatrale, dove importanti docenti e attori hanno tenuto workshop e corsi". L’acqua purtroppo ha reso inutilizzabili materiali e sede, ma l’associazione non vuole arrendersi. " Nonostante le grandi perdite, i soci e le socie del Teatro dei Picari vogliono ripartire con la loro attività e ricostruire il Teatrino del Borgo. Per farlo hanno lanciato una raccolta fondi. Con un piccolo gesto è possibile sostenere l’associazione teatrale e far rinascere lo storico spazio culturale e sociale di Sforzacosta". Per donare, è possibile utilizzare https:gofund.me0a8b73b4, una piattaforma dedicata a queste iniziative dove è stata aperta una pagina per il Teatro dei Picari.