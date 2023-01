‘Teatro dei Superpoteri’ è in finale a Jesi

"Il Teatro dei Superpoteri" di Recanati è tra le cinque compagnie amatoriali marchigiane a contendersi il primo posto al "Festival Marche in Atti", la kermesse regionale che si svolge al teatro "il Piccolo" di Jesi. Chi vincerà rappresenterà le Marche al Gran premio nazionale della Fita (Federazione italiana teatro amatori). La compagnia andrà in scena domenica alle ore 17.15 con la "Lisistrata", la commedia di Aristofane. Il "Teatro dei Superpoteri" nasce nel 2016 da un gruppo di persone inizialmente accomunate dall’amicizia che hanno deciso di cimentarsi nell’avventura teatrale. I componenti sono Monia Frapiccini, Ida Angelici, Laura Bonicalzi, Patrizia Gabbanelli, Sabina Cingolani, Stefania Salvi, Marco Tubaldi, Michele Cerioni, Giorgio Guardabassi e Alessandro Poeta. Per sapere chi accederà alla fase nazionale del Gran Premio Fita, bisognerà aspettare sabato 4 febbraio alle ore 21.15 durante le premiazioni delle compagnie in gara.