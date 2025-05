"Teatro della scuola", alunni protagonisti sul palco del Rossini

Al Rossini di Civitanova arriva il "Teatro della scuola". La manifestazione, giunta alla 23esima edizione, vedrà all’opera circa 360 alunni degli istituti comprensivi della città. Gli studenti delle classi quinte si esibiranno sul tema "Vincere, perdere o… mettersi in gioco?", un invito a ragionare sul valore della partecipazione, del coraggio e della scoperta di sé. La rassegna è coordinata da Vanessa Spernanzoni e si aprirà lunedì, alle 21.15, con la scuola primaria Sant’Agostino che porterà in scena "Nati per brillare". Martedì, spazio all’Istituto di via Tacito con "Storie di audacia e coraggio": alle 19, sarà il turno delle classi della scuola primaria San Marone, seguite alle 21.15 della scuola primaria "Santa Maria Apparente". Mercoledì, toccherà invece all’istituto di Via Ugo Bassi: alle 18.30 la scuola primaria Zavatti porterà in scena "Insieme si può", mentre alle 21.15 sarà la volta della scuola primaria Anita Garibaldi con "Vite vittoriose". Ultimo appuntamento, giovedì alle 21.15, con lo spettacolo "Sing – è il tuo momento" a cura dell’Istituto Via Regina Elena. L’ingresso è gratuito. L’iniziativa rientra nel progetto "Civitanova città con l’infanzia" dell’Assessorato ai Servizi educativi che "da anni ha introdotto per la rassegna teatrale il tema educativo comune, che ogni scuola in libertà declina nella modalità e nelle forme che desidera – dichiara l’assessore Barbara Capponi –. Quest’anno abbiamo voluto far riflettere sulla necessità di mettersi in gioco senza necessariamente dover primeggiare".