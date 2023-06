’Teatro della scuola’: quattro serate all’Annibal Caro

Quattro serate con protagonisti i bambini. Si svolgerà da martedì (6 giugno) a venerdì (9 giugno) all’Annibal Caro, la ventesima edizione del ‘Teatro della scuola’, che torna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Saranno gli alunni delle primarie dei quattro poli didattici cittadini, in totale circa 250, a portare in scena i lavori sviluppati con la guida di un referente per ciascun progetto e la direzione artistica di Vanessa Spernanzoni, presidente di Contemporanea 2.0, l’associazione che gestisce la scuola di recitazione comunale Enrico Cecchetti. Il tema, ‘Io ho un sogno’, é stato indicato dall’assessorato ai Servizi educativi e formativi di Barbara Capponi nell’ambito di ‘Civitanova città con l’infanzia’ e l’intera iniziativa presentata ieri mattina a palazzo Sforza: "La rassegna teatrale della scuola è una tradizione importante, portata avanti grazie agli insegnanti della scuola di recitazione Enrico Cecchetti – il commento dell’assessore Capponi – e un progetto che come amministrazione sposiamo in pieno. Dà una possibilità importante ai ragazzi, perché il teatro è uno strumento potente che stimola l’inclusione e la loro autostima". Gli appuntamenti saranno ad ingresso libero: martedì, alle 18.30 e alle 21.15, gli alunni del circolo ‘Ugo Bassi’ si esibiscono nel ‘Reality degli elementi’ e l’indomani (21.15) ecco ‘Il mondo che vorrei’, da parte degli studentini del Sant’Agostino. ‘Una fiaba da sogno’ é lo spettacolo in calendario giovedì 8 (21.15) riprodotto dai piccoli dell’Istituto via Tacito, mentre venerdì 9 spazio a ‘Arte per i cuori’, con i baby attori del polo Via Regina Elena. "Siamo orgogliosi", dice la Spernanzoni.

Francesco Rossetti