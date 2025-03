Teatro delle Armonie, un successo. Sul palco i premi alle compagnie

Si è conclusa con successo l’ottava edizione del Teatro delle Armonie, al Lanciano Forum di Casterlraimondo. Il premio miglior opera è stato assegnato alla compagnia Avis Aido di Esanatoglia, con "Oddio, la cazzarola!"; alla stessa compagnia assegnati anche i premi di miglior regia a Bruno Caldarelli, miglior attore protagonista ad Alessandro Lacchè in ex aequo con Cesare Bordo del Teatro Club Gubinelli di San Severino, e un premio speciale a due giovanissimi interpreti, Milo Fanesi ed Emma Stefani.

La compagnia di Esanatoglia, infatti, così come il Teatro Club Gubinelli, hanno ricevuto una targa anche per evidenziare il coinvolgimento di molti giovani all’interno delle loro rappresentazioni. Il pubblico, che ogni sera ha potuto esprimere il proprio voto, con una percentuale di 9,46, ha premiato la compagnia Teatro Club Gubinelli con "Quanno na fija se spusa". Lo stesso gruppo ha portato a casa anche il premio come miglior scenografia; come migliore attore non protagonista a Fabio Sparvoli; migliore attrice non protagonista ad Alessandra Granata e migliore attrice protagonista a Marica Zannini.

La Compagnia Arca di Trevi con "Il morto sta bene in salute" ha ottenuto il premio come migliori costumi e migliore attore caratterista a Nadio Beddini in ex aequo con Gianluca Fattinnanzi della compagnia Noi del teatrino di Camporotondo di Fiastrone. Ex aequo anche per la migliore attrice caratterista: Eleonora Donati della compagnia Arca di Trevi e Patrizia Calcabrini nello spettacolo "Un matrimonio con sorpresa" dell’Alternativa di San Severino.

I premi consegnati alle compagnie sono stati realizzati dai ragazzi del progetto Tuttincluso Macerata, coordinato da Scilla Sticchi. Le opere sono nate dalla collaborazione fra l’artista Aurora Paccasassi e i ragazzi del progetto.