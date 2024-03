Teatro dialettale in sintonia con la vera solidarietà

Grande successo al teatro Rossini per lo spettacolo dialettale "Scene de strada… de famija… e de candina!", organizzato dal laboratorio teatrale del Gruppo Sportivo Fontespina e dall’associazione culturale ’La Torre che Ride’. I proventi della serata, nel ricordo del civitanovese Luigi Ciucci, attore e regista, sono andati a cinque associazioni di volontariato locale, che operano in ambito socio-sanitario: Anffas, Ant, Attivamente-Alzheimer, Come Ginestre e Croce Verde. "Il connubio tra teatro dialettale e volontariato, già sperimentato con successo in passato, ha consentito di raccogliere fondi per le associazioni per un importo superiore a 6mila euro – hanno detto gli organizzatori della serata -. La risposta del pubblico è andata "oltre ogni più rosea previsione", con entusiasmo oltre il sold out. L’interazione tra la compagnia teatrale Un Vrango de Matti ed il pubblico è stata magica e coinvolgente. La comunità civitanovese, come già successo nel recente passato per iniziative similari, ha risposto in maniera incredibile". Nella serata ricorreva anche il primo anniversario dalla scomparsa di Ciucci, che tanto ha fatto per il teatro a Civitanova. Ha suscitato nel pubblico una grande emozione la lettura di dediche scritte da Flavio e Diego Rogani per l’amico Luigi. Sul palco c’erano Emilia Bacaro, Paola Cosimi, Speranza Di Lorenzo, Nadia Funghini, Michela Morgoni, Pierluigi Connestà, Mauro De Luca, Alberto Emili, Alessandro Giannozzi, Giorgio Gobbi, Luigi Petrocchi, Diego Rogani e Flavio Rogani.