Teatro, "Dialettiamoci" e tanto altro. Quattro rassegne per cinque comuni

"Dialettiamoci" e non solo. Trentaquattro appuntamenti divisi in quattro cartelloni, a cui si aggiunge la sezione "Altri percorsi" con almeno altre dieci date. Sono questi i numeri della stagione 2025/2026 del teatro comunale di Caldarola, presentata ieri. Cinque comuni (Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona) hanno fatto squadra e sono coinvolti direttamente nel sostegno all’organizzazione, affidata alla compagnia teatrale Fabiano Valenti di Treia, gestore della struttura. Si parte con la 14esima edizione di Dialettiamoci (conta dieci appuntamenti e compagnie che arrivano anche da fuori provincia): sabato 18 ottobre, 21.15, "Quanno na figlia se spusa", interpretata dal Teatro Club Gubinelli. Sabato 25, alla stessa ora, "Una vita tribbulata" della Filodrammatica Sibilla Pievetorina, il primo novembre "La jella" della compagnia teatrale I Gira…Soli Castelfidardo, domenica 9, alle 17.15, "Niente da dichiarare?" con la Filodrammatica Piorachese, sabato 15, alle 21.15, "Oddio, la cazzarola!" della compagnia Avis-Aido Esanatoglia. Domenica 25 "Lu postarellu su lu cumune" della compagnia Fermanelli Moretti Camporota di Treia, mentre il 6 dicembre Dieci Donne Mamme Matte di Camerino portano in scena "L’invidia e lu presidente". Sabato 13 alle 21.15 "La strana bottega" del Focolore di Loreto; infine, domenica 14 alle 17.15, gran finale con uno spettacolo di varietà e la premiazione. Poi sarà la volta della seconda edizione di "Brillanti a teatro", con la direzione artistica di Francesco Facciolli: si parte il 18 gennaio alle 17.15 con "Rumors" del circolo di Piazza Alta di Sarnano e si conclude sabato 18 aprile alle 21.15 con "Ditegli sempre di sì" della compagnia L’Aquilone Anffas di Lanciano. La rassegna sarà affiancata dagli aperitivi con prodotti locali serviti alla sala Tonelli di Caldarola. Ed ecco due novità della stagione: "Ragazzi a teatro" e i "Caffè letterari". Nel primo caso, sempre a cura di Facciolli, si tratta di quattro appuntamenti domenicali che prendono il via domenica 16 novembre alle 17 con "L’usignolo" del Teatro di carta di Recanati e terminano domenica 8 febbraio con "Fuga in maschera" dell’Aps Tuttinsieme di Corridonia. Dodici invece gli appuntamenti dei "Caffè letterari", per due venerdì al mese, alle 21.15, da novembre ad aprile (si parte il 7 novembre con Francesca Monaco e "Paolina Leopardi - All’ombra del poeta".

Lucia Gentili