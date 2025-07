Teatro e benessere oltre il sisma. Un progetto per unire le comunità

Al via la fase finale del progetto europeo ImproLANDS, guidato da Accademia56 e volto all’utilizzo del teatro d’improvvisazione per rafforzare il benessere e la coesione di comunità fragili in Italia, Spagna, Grecia e Romania. Ad aderire attivamente nel nostro territorio i comuni di Caldarola, Cessapalombo, Belforte del Chienti, Serrapetrona e Camporotondo, con il patrocinio della Provincia, il supporto del partner Simonelli Group spa e la partecipazione della Protezione civile di Caldarola, del gruppo S…passi di Salute (Asd Macerata Nordic Walk), della compagnia Giovani Pian di Pieca e numerosi cittadini.

In calendario proiezioni pubbliche del documentario partecipativo prodotto da Studio 8zero: la prima data ieri all’auditorium della Simonelli Group spa, poi "il 5 settembre ad Ancona nella sede di Accademia56 e il 10 ottobre nella sala consiliare di Civitanova" come elenca Daniele Pettinari, relatore del progetto. "L’iniziativa è nata dall’idea di persone che hanno vissuto le problematiche legate al post sisma – spiega il direttore artistico del progetto e membro dell’Accademia56, Fabio Ambrosini –. I laboratori sono culminati in uno spettacolo al teatro di Caldarola sui temi della riconnessione sociale e del futuro della ricostruzione".

"Un progetto che punta a evidenziare problemi e necessità del territorio maceratese e non solo", afferma Sandro Parcaroli, presidente della Provincia, trasformato in vero e proprio documentario grazie all’editing di Paolo Strologo. "È stata una produzione complessa – dice Strologo –che unisce il materiale video dei quattro Paesi partecipanti". "I laboratori hanno creato un movimento travolgente" affermano Emanuela Del Savio, project manager, e il process manager Mario D’Ingianna. Giorgio Pollastrelli, consigliere provinciale, continua: "Questo è un esempio concreto di interazione tra cittadini e istituzioni".

Presenti anche il sindaco di Caldarola, Giuseppe Fabbroni; il vicesindaco di Cessapalombo, Gianfilippo Quintili; il vicesindaco di Serrapetrona, Maria Beatrice Amici Abbati e Giampieri Feliciotti, presidente dell’Unione Montana. "Un’esperienza lodevole che sconfina dai limiti amministrativi internazionali – conclude Feliciotti –, riportando al centro i reali bisogni delle persone". ImproLANDS è co-finanziato da Europa Creativa dell’Unione europea. Entro fine agosto sarà disponibile online anche il rapporto metodologico, strumento aperto per operatori culturali, del settore educativo o della salute.