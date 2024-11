Teatro e cinema a San Severino. Un calendario per tutte le età

Cambia la programmazione della nuova rassegna cinematografica al San Paolo. Gli appuntamenti sono in programma ogni giovedì e venerdì alle 21 dal 7 novembre al 20 dicembre. La rassegna è promossa in collaborazione con i Teatri di San Severino, essa propone un’accurata selezione di film di produzione recente, alcuni dedicati a raccontare storie vere o ispirati ad eventi realmente accaduti. Ad aprire la serie di appuntamenti, "Il tempo che ci vuole", il 7 e 8 novembre, un viaggio tra passato e presente dove il tempo gioca un ruolo cruciale nella comprensione e accettazione di se stessi. La settimana seguente in programma "Iddu-L’Ultimo Padrino". Il 21 e 22 novembre il cartellone prevede "Madame Clicquot", la straordinaria storia della "vedova", una pioniera dell’industria del vino che ha sfidato le convenzioni della sua epoca. Poi il 28 e 29 novembre "Maria Montessori", un omaggio alla pedagogista italiana che ha rivoluzionato il mondo dell’educazione creando un metodo oggi noto e utilizzato in tutto il mondo. A dicembre, il 5 e 6 dicembre, "Il Maestro che promise il mare", la storia di un educatore che ha fatto della sua vocazione un cammino di speranza e di cambiamento. La settimana seguente, "Juniper – Un Bicchiere di Gin", una narrazione intima che esplora il rapporto complesso tra generazioni e la forza dell’incontro umano. Il 19 e 20 dicembre "Vermiglio". Per gli abbonati alla stagione di prosa 2024-25, la rassegna sarà gratuita, essi potranno ritirare le tessere di ingresso alla pro loco.

Le tessere sono cedibili, consentiranno l’ingresso settimanale a uno dei due turni di proiezione senza necessità di prenotazione. Il ritiro delle tessere sarà possibile da giovedì prossimo e fino a giovedì 7 novembre compreso, sempre in pro loco (telefono 0733-638414), aperta da martedì a domenica dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.