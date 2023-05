Teatro e tavola, progetto per rilanciare il territorio

Nasce "Te.Ta. ibridazioni tra teatro e tavola per rigenerare il territorio", a San Ginesio, progetto che sarà finanziato grazie al Pnc Sisma (3,5 milioni di euro), per la ristrutturazione e riqualificazione dell’ex istituto Frau. Prevede ad esempio la creazione di una Scuola di Teatro con un’offerta formativa qualificata dedicata a giovani e a professionisti del settore, che valorizza il patrimonio legato alla vocazione di Borgo degli Attori; la realizzazione di un ristorante-emporio che ospiterà corsi, attività di formazione e divulgazione culinaria; la produzione di contenuti multimediali e realtà virtuale dedicati ai beni culturali ginesini, che andranno a popolare i canali di promozione e fruizione dei servizi per i remote workers (chi lavora da remoto).