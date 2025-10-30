Teatro fuori dagli schemi. Rezza e Mastrella sul palco

Un viaggio teatrale fatto di strani personaggi, frammenti surreali e richiami alla società in cui siamo immersi. È quanto promette "Pitecus", lo spettacolo di Flavia Mastrella e Antonio Rezza in programma domani alle 21.30 al cinema Italia di Macerata. Organizzato da Artemigrante, in collaborazione con il Basquiat Bistrot, l’evento vedrà l’attore Rezza calcare il palco, immerso in una storia dalla trama tutt’altro che lineare, ambientata in un microcosmo disordinato e conflittuale.

Attore, regista e sceneggiatore, Antonio Rezza si unisce in duo artistico con la scultrice e scenografa Flavia Mastrella, curatrice dei quadri di scena, in uno spettacolo che analizza il rapporto fra l’uomo e le sue perversioni: dai giovani in cerca di un’occasione agli anziani in cerca d’identità, a pluridecorati che speculano sulle disgrazie altrui. "L’idea era di proporre a Macerata uno spettacolo di teatro alternativo – spiega Marco Cecchetti, direttore artistico di Artemigrante e organizzatore della serata –, chiamando una delle poche compagnie teatrali italiane indipendenti. Si tratta di una tipologia di spettacolo che era presente in città tanti anni fa, e che tra gli ospiti aveva visto arrivare lo stesso Rezza; riproporla significa ampliare la nostra offerta culturale".

Un’iniziativa che punta ad avere un seguito, diventando vero e proprio cartellone invernale. Continua Cecchetti: "È nato un bel fermento già dopo l’annuncio di questo primo appuntamento. Tanti ragazzi mi hanno contattato per possibili future collaborazioni, e questo mi fa ben sperare nello sviluppo dell’iniziativa". Info e prenotazioni: 348 7160853. I biglietti sono acquistabili al Basquiat Bistrot (in via Gramsci1) e su Liveticket.