Teatro Inaspettato, in scena l’omaggio a Franca Petracci

Si chiude con un omaggio all’attrice e drammaturga maceratese Franca Petracci l’ultimo spettacolo di Teatro Inaspettato in programma alle 17 di oggi nella Biblioteca statale di Macerata. Gli spettatori assisteranno alla lettura scenica di "Contessa, che cosa è la vita?", dramma scritto dalla Petracci. Con questo spettacolo la Compagnia teatrale CTR Calabresi Tema Riuniti, assieme all’Accademia dei Catenati, intende onorarne la memoria, sia perché è stata attrice e componente attiva in seno alla Compagnia (la quale ha messo in scena diversi suoi lavori teatrali) sia perché è stata un’onorata socia dell’Accademia dei Catenati. Gli organizzatori hanno deciso di celebrare il suo ricordo attraverso la lettura scenica di "Contessa, che cosa è la vita?", una delle sue composizioni più apprezzate. "Seguendo – ha scritto Giancarlo Liuti – il filo palpitante che lega le figure umane di queste vicende, si giunge a scoprire in Petracci uno dei rari talenti ancora capaci di tessere la fragile trama delle commozioni". Un treno procede con il suo carico di umanità in viaggio, in uno scompartimento è circoscritto un piccolo universo familiare. L’autrice racconta di una quotidianità fatta di affetti e di incomprensioni, discordie, recriminazioni, ricordi e rimpianti. Ecco gli interpreti e, tra parentesi, i personaggi: Fulvia Zampa (Melise), Lucia Marchesini (la madre), Roberto Sagripanti (Maurice), Antonella Gentili (Marianne), Liliana Ciccarelli (Milene), Fernando Bianchini (il professore), Gabriel Bobutanu (un giovane), Jessica Vesprini (Melise giovane), Valeria Baldoni (Marianne giovane), Giorgia Tranquilli (Milene giovane). La regia è firmata da Piergiorgio Pietroni. La rassegna, patrocinata dal Comune di Macerata, è realizzata dalla CTR Calabresi Tema Riuniti Aps con la collaborazione di numerose associazioni del territorio.