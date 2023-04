Teatro Instabile al Persiani con "Fammi sparì a mi moglie"

"Fammi sparì a mi moglie" è il titolo dell’esilarante commedia di Carlo Vittici adattata da Roberto Tanoni che sarà presentata al Teatro Persiani domani alle 21.15 e domenica alle 17.15 dalla compagnia recanatese del "Teatro Instabile". Per le due rappresentazioni ci sono state molte prenotazioni, restano davvero ancora pochi posti liberi e questo consentirà alla compagnia recanatese di poter far fronte alle tante spese sostenute sia per l’allestimento della commedia che per l’affitto del teatro. Il proposito della compagnia è quello di creare un ambiente popolare dove il pubblico partecipi direttamente allo svolgimento del lavoro. "Oggi – dice Tanoni – la gente ha bisogno di sorridere e di divertirsi perché ha voglia di evadere dalla routine quotidiana. Noi riteniamo che il teatro deve ospitare, con maggior frequenza, questi lavori comici". Prima dell’inizio dello spettacolo verranno premiati due personaggi recanatesi che si sono particolarmente distinti nel campo della solidarietà, comunicazione e rapporti umani e sociali. Si tratta di Pina Maracci, già presidente dell’Unitalsi di Recanati, e Pina Taddei, attuale presidente della Pro Loco. Il premio consisterà in una targa intitolata e in ricordo di Giuliano Corvatta, socio fondatore del gruppo Instabile e da sempre impegnato nel sociale.

ast. t.