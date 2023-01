Teatro La Rondinella, arriva la Befana

La Befana a Montefano arriva domani alle 16.30 al Teatro La Rondinella. Per la gioia dei bambini sarà presentato "La Bottega delle Ombre" del Teatro di Carta, uno spettacololaboratorio con racconti d’ombra da tutto il mondo. Il laboratorio sarà incentrato sulla Befana e, sorpresa delle sorprese, ci sarà anche la Befana in carne ed ossa che verrà a conoscere tutti i bambini e a portare loro alcuni doni speciali supportata dalla Witch Squad. Uno spettacolo prodotto dall’associazione culturale La Rondinella in collaborazione con il Teatro di Carta e il Patrocinio del Comune.