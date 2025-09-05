Teatro, laboratori e mercatino. Al Lido Cluana c’è "Bim bum bam"

Due giorni di spettacoli, laboratori e benessere per bambini e ragazzi. Torna domani e domenica "Bim Bum Bam": l’appuntamento è ai giardini del Lido Cluana a Civitanova. L’iniziativa – promossa dal Comune e dall’Assessorato alle Politiche Educative – ha la direzione artistica di Beatrice Di Donato, dell’associazione Artime. Il via ufficiale sarà domani alle 18.30 con lo spettacolo di teatro-circo "Naufraghi per scelta" della compagnia Los Filonautas.

La giornata clou sarà domenica, a partire dalle 9, con oltre 25 laboratori creativi e didattici. Tra le novità più significative di quest’anno spicca "Well Teen – Benessere in crescita", uno spazio interamente dedicato agli adolescenti, pensato come luogo di ascolto, incontro e promozione della salute psicofisica, moderato da Barbara Morgoni. Tra i professionisti presenti per l’intera giornata: Laura Bini, psicologa esperta in isolamento sociale con l’associazione Hikikomori Italia; Rita Orza, dell’associazione Fada odv, specializzata nel supporto a persone con disturbi del comportamento alimentare; Valeria Catufi, esperta in libroterapia.

"Well Teen nasce come uno spazio necessario e prezioso – afferma Di Donato –. Sono orgogliosa di presentare un’area dedicata al benessere giovanile, che spero possa diventare un momento autentico di incontro e supporto non solo per i ragazzi, ma anche per le loro famiglie". Non mancheranno momenti di spettacolo, come il circo itinerante del Teatro delle Isole con "Taccalanda e il Magico Olifante" poi uno spazio food per ristorarsi con un menù attento dedicato ai celiaci, e un mercatino artigianale.

Tantissime le realtà locali che hanno scelto di partecipare e sostenere l’iniziativa. Tra queste: Gloria lab fo family, che proporrà uno spazio dedicato all’accompagnamento alla nascita e al supporto post parto, con Eleonora Berrettoni; la Balena Dispettosa, con laboratori di fantasia per i più piccoli; Donkey Joe English Centre, che conferma il laboratorio in lingua inglese con insegnanti madrelingua; Marche International School, Lab Ap con un laboratorio al tornio; Fluoriscilla con laboratori di decalcomania e tantissimi altri.

"Bim bum bam – commenta l’assessore Barbara Capponi – prosegue perfettamente in linea nella scia che da anni propone l’assessorato ai servizi socio educativi nell’ottica di Civitanova città con l’infanzia: divertimento e aggregazione in famiglia e tra famiglie, con uno sguardo sempre attento all’educazione e alla prevenzione, in un contesto inclusivo e di completa gratuità".