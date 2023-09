Teatro libero, inclusivo e aperto a Civitanova: "C'è abbastanza posto per tutti" Il Teatro della Comunità di Civitanova porta in scena il nuovo spettacolo "C'è abbastanza posto per tutti" con 22 partecipanti. Un'esperienza che mette in gioco e apre a tutti la possibilità di esprimersi in un contesto ricco di emozioni.