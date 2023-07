"Teatro ’Mpertinende, manca l’organizzazione Anziani in piedi e altri costretti ad andarsene"

"Teatro ’Mpertinende allestito senza un palco decente e senza sedie a sufficienza. Un’amarezza vedere anziani in piedi, appoggiati alla balaustra o seduti a terra e decine di persone costrette ad andar via". Il Pd, con Francesco Micucci, Lidia Iezzi e Giulio Silenzi, critica l’organizzazione del teatro dialettale, quest’anno accompagnata da diversi disagi. L’iniziativa è stata spostata nell’area dell’ex casa del balilla, con poca capienza "e con le compagnie costrette a esibirsi su una pedana di pochi centimetri, tanto che chi sedeva dopo le prime file si è dovuto accontentare per lo più di ascoltare i dialoghi" segnalano i dem. "E’ inconcepibile – denunciano – se si pensa che l’Azienda Teatri spende centinaia di migliaia di euro come lo scorso anno, per tre concerti in piazza o per gli spettacoli di danza. Ma, per il teatro ’Mpertinende solo 270 sedie, una iniziativa che in passato registrava più di 700 presenze e, quando organizzato in piazza, superava anche le mille". "Nell’anno – concludono – della scomparsa del compianto Luigi Ciucci, ideatore e curatore dell’iniziativa, è sconcertante tanta sciatteria e tanta mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini. Ora speriamo che Maria Luce Centioni, presidente dei Teatri, riesca a trovare un po’ del suo prezioso tempo per occuparsene, visto che l’iniziativa non costa quasi nulla ma fa registrare tantissime presenze".