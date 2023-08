Teatro per famiglie e gara di briscola

Continua il cartellone estivo di Valfornace. Questa sera, alle 21 in piazza Vittorio Veneto, spettacolo comico per tutta la famiglia "Il circo… o quasi", a cura della compagnia teatrale Ruvidoteatro. Domani gara di briscola a cura dell’associazione turistica Pro Pieve, mentre domenica cena-spettacolo sempre targata Pro Pieve in collaborazione con la Locanda della Pieve, in piazza Vittorio Veneto dalle 19.30, per la serata "La Piazza canta e balla". Da mercoledì a sabato 19 torna la tradizionale Sagra degli arrosticini, alla 41esima edizione, a cura della Pro Loco di Fiordimonte, nella zona degli impianti sportivi di Fiordimonte con stand gastronomici e musica dal vivo tutte le sere dalle 18. Giovedì 24 concerto per organo e tiorba inserito nel festival "Terra d’Organi Antichi 2023"; protagonisti, Francesca Benetti alla tiorba e Gilberto Scordati all’organo. L’appuntamento verrà ospitato nella chiesa di San Giusto a San Maroto.