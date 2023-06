Teatro Piermarini, aumenta l’affluenza: soddisfatto Ciccardini

È in crescita l’affluenza al teatro Piermarini negli ultimi anni e il dato ha fatto entusiasmare l’assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini, al termine della stagione teatrale 2022-2023, curata dall’Amat. Infatti sono stati 1.818 gli spettatori che hanno preso parte ai nove appuntamenti che sono stati inseriti nel programma iniziato il 19 novembre e terminato lo scorso mercoledì. "Si è trattato – ha affermato in merito – di una serie di appuntamenti che hanno reso il teatro un luogo vivo, di socialità e condivisione". Nell’insieme l’assessore Ciccardini si è detto "entusiasta dell’andamento dei vari spettacoli e ha ringraziato l’Amat per l’organizzazione dei vari appuntamenti, realizzati anche con il contributo della Regione e del ministero della Cultura. Ora subito fari puntati sul calendario estivo che sarà altrettanto ricco di eventi e che sarà presentato a breve". Intanto sabato alle 21 si terrà lo spettacolo "Teatro che passione".

m. p.