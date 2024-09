Teatro Rossini, domani al via gli abbonamenti per la nuova stagione Da domani in vendita gli abbonamenti per la stagione 2024-25 del teatro Rossini di Civitanova, con sette spettacoli inclusi. Prezzi dai 91 ai 186 euro, acquistabili in determinati orari alla biglietteria del teatro e dell'Annibal Caro. Tra gli eventi in programma, spiccano nomi come Paolo Ruffini, Elio e Vanessa Incontrada.