Teatro Rossini, prorogati i lavori al tetto di 20 giorni

Dopo il maltempo i lavori di rimozione dell’amianto del cine-teatro Rossini (lati via Trieste-Vicolo Sforza) continueranno per altri 20 giorni rispetto al 10 giugno precedentemente comunicato, quindi fino a fine mese. A comunicarlo è il Comune di Civitanova. La bonificia è iniziata ormai l’8 maggio scorso, con gli interventi che si svolgono dalle 7 alle 14, nel rispetto del piano di rimozione approvato dall’Ast e della normativa vigente in materia. Il passo successivo del cantiere riguarderà l’efficientamento energetico, che verrà attuato tramite l’installazione di un impianto fotovoltaico .