Teatro Rossini tutto esaurito per Julio Velasco: martedì il maestro della pallavolo parla di leadership

Tutto esaurito con largo anticipo per l’evento "Il nuovo leader" che martedì alle 21 vedrà Julio Velasco nel ruolo di atteso relatore al teatro Rossini di Civitanova. La serata è organizzata da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e vedrà come protagonista il 70enne argentino naturalizzato italiano, direttore tecnico del settore giovanile della Federazione italiana pallavolo e uno dei coach più vincenti di sempre. Dopo aver trionfato per anni alla guida di Modena, nella decade dei ’90 è stato il condottiero di quell’Italia dominatrice della scena mondiale nel volley maschile, un gruppo passato alla storia come "generazione di fenomeni" cui mancò, beffardamente, solo l’oro olimpico. Velasco accompagnerà i presenti nell’individuazione dei metodi più efficaci per raggiungere i target individuali e collettivi. La serata si snoderà nella costruzione di un percorso motivazionale e altamente stimolante, d’altronde Velasco ha sempre affermato che "leader non si nasce, si diventa". L’incontro ha il patrocinio di QN-Il Resto del Carlino, Università degli Studi di Macerata e Comune di Civitanova ed è stato realizzato con la collaborazione di Uni.Co, Camera di Commercio delle Marche e Bper Banca. E’ gratuito e quindi occasione unica di formazione. Verrà presentato da Marco Moscatelli.

Andrea Scoppa