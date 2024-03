Teatro Velluti gremito per la serata sulle donne e contro la violenza

"Giornata che non dimenticheremo facilmente". Il riferimento è all’iniziativa "Non più da sola", promossa dal Comune di Corridonia e patrocinata dalla Commissione per le pari opportunità della Regione Marche, culminata la sera dell’8 marzo al teatro "Velluti", riempito per assistere allo spettacolo contro la violenza di genere, "Non una di più non una di meno". Ad aprire è stato il monologo, scritto da Franca Rame, "Lo Stupro", interpretato dalla cantante e attrice Irida Nasic, insieme con l’attore Francesco Marconi, poi i saluti della sindaca Giuliana Giampaoli e della consigliera regionale Anna Menghi, che hanno lodato l’iniziativa ideata dall’associazione "+Artisti". Così sono seguite le testimonianze tra cui Giuseppina Gazzella, vittima di violenza, prima in famiglia e poi del suo ex compagno: ha raccontato la sua storia nel talk, moderato dalla scrittrice Elisabetta Pieragostini. Nel dibattito anche Giuliana Salvucci, consulente finanziaria, l’avvocato Elisabetta Vastaroli, l’architetto Giulia Catani, la psicologa Francesca Pigliapoco e la rappresentante del centro antiviolenza di Macerata, Elisa Giusti. L’ultimo blocco ha visto in scena la musica della "SuperMarket band", formata da Giuseppina Gazzella, Daniela Poli e Matteo Falone alle voci, Niki Romagnoli alle tastiere, Leo Falduto e Roberto Maccaroni alla chitarra. "Una giornata emozionante – ha affermato Catia Luciani, consigliera comunale con delega alle pari opportunità –. C’è stata una grande attenzione e curiosità, soprattutto dal pubblico femminile, questo significa che c’è bisogno di informazione e di risposte, mi auguro che possa essere stata di aiuto per chiunque si trovi ad affrontare una qualsiasi forma di violenza. Il lavoro organizzativo è stato lungo, considerando che abbiamo presentato la progettualità al fine di ottenere il cofinanziamento il 15 dicembre Anche la messa è stata partecipata e in molti si sono fermati al teatro. Segno che il progetto è stato apprezzato".

Diego Pierluigi