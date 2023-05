Tecnica mininvasiva per curare la prostata Riconoscimento del Comune all’urologo Tallè

"Sono molto onorato e grato al sindaco Parcaroli e all’assessore Sacchi. Per me, da maceratese, è un piacere e un privilegio poter rappresentare la città che amo, dove sono nato e cresciuto". Queste le parole con cui Matteo Tallè, urologo maceratese di fama mondiale (negli Stati Uniti, a Chicago, ha ricevuto un premio internazionale dall’American Urological Association) ha accolto il riconoscimento ricevuto dal sindaco Sandro Parcaroli e dall’assessore Riccardo Sacchi. Tallè, 36 anni, risiede a Macerata e da tre anni lavora a Villa Igea, ad Ancona, dove ha realizzato un lavoro scientifico relativo a una tecnica mininvasiva per la cura dell’ipertrofia della prostata. "Abbiamo deciso di conferire un riconoscimento al dottor Matteo Tallè per l’alto contributo donato con generosità e grande spirito di servizio alla ricerca in campo medico - scientifico, innalzando e dando lustro alla città di Macerata" hanno commentato il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Riccardo Sacchi (nella foto insieme allo specialista).