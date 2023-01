Tecnici all’opera sui macchinari, ripristinato il reparto Radiologia

Da oggi riprendono gli esami radiologici all’ospedale di Recanati. Come si ricorderà il 30 dicembre scorso l’attività nel reparto di Radiologia non era in grado di garantire all’utenza un regolare svolgimento degli esami radiologici perché entrambe le apparecchiature in dotazioni erano andate in tilt. Per cui, per ogni necessità, il paziente veniva trasferito all’ospedale di Civitanova. Ora la Direzione della neonata Ast di Macerata, dopo essersi scusata per il disagio arrecato all’utenza, ha comunicato che nella giornata di ieri pomeriggio i tecnici erano all’opera per ripristinare "la funzionalità di uno dei macchinari fermi da qualche giorno a causa di due contemporanei guasti". Il dottor Carlo Santurbano, Responsabile dell’Uosd Diagnostica dell’Ospedale di Civitanova, ha fatto presente che "già nella giornata del guasto era stato consegnato nel Reparto di Radiologia il nuovo pezzo digitale di un apparecchio radiologico per il cui pieno ripristino si attendeva solo il collaudo che è terminato nella serata di ieri. I tecnici sono all’opera per garantire entro i prossimi giorni anche il ripristino del guasto relativo all’altro apparecchio radiologico, per un ritorno in breve tempo alla normalità nell’erogazione dei servizi sanitari". Non hanno mai cessato di funzionare invece l’ecografo, il mammografo e l’apparecchio per l’ortopantomografia. Lo screening mammografico per il periodo natalizio è sospeso. Termina così il disagio per tutti gli utenti che avevano prenotato l’esame radiologico all’ospedale di Recanati e di tutti quelli che passando per il pronto soccorso avevano la necessita di un esame urgente.

Antonio Tubaldi