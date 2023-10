Tecnici, amministrativi e bibliotecari. Quaranta assunzioni per Unimc

Quaranta nuovi dipendenti in poco più di un anno: Unimc vede aumentare così il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario con nuove assunzioni pari al 15% della forza lavoro precedente. I 40 neoassunti hanno preso servizio a novembre 2022, a fronte di poco più di 16 cessazioni, portando il numero a 305 amministrativi, la tornata numericamente più rilevante dal 2008. Ieri il rettore John McCourt e il dg Mauro Giustozzi hanno incontrato i neoassunti. "Per l’Ateneo è un importante apporto di nuove energie – dice McCourt –. Il personale è stato selezionato anche in base alle competenze richieste oggi, come quelle relative al digitale. Ci aspettano lavori impegnativi, come la gestione dei corsi di sostegno o per i 60 cfu, il rinnovo dei portali web e sfide che non possiamo mancare, come l’ingresso nella rete europea di Università Erua. Siamo pronti a lavorare insieme". Mette l’accento sull’imminente acquisizione della ex sede della Banca di Italia in corso Matteotti (sarà destinata agli uffici, sportello dello studente e un residence da 40 posti): "Ci permetterà di riorganizzare i servizi di sportello agli studenti e riunire uffici ora dislocati in sedi diverse in un’ottica di miglior efficienza ed efficacia". "Lavorate in un’istituzione di prestigio – così Giustozzi –, che viene percepita come un faro e che richiede grande responsabilità. Dobbiamo puntare sulla qualità del lavoro, razionalizzando i processi ed eliminando attività inutili per concentrarci sul miglioramento del servizio".