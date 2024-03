Tecnico di cantiere, carpentieri e manovali

Azienda settore commercio cerca un responsabile di magazzino e della distribuzione interna (controllo merce, ddt, smistamento e stoccaggio, verifica giacenze, coordinamento). Sede di lavoro: Serrapetrona (codice offerta 890). Impresa edile cerca un tecnico di cantiere edile con esperienza. Titolo di studio: diploma di geometra, laurea in architettura e/o in ingegneria edile. Sede di lavoro: cantieri in provincia di Macerata (codice offerta 344889). Azienda settore impiantistica cerca addetti alla posa di fibra ottica. Sede di lavoro: regione Marche (codice offerta 63135). Impresa edile cerca aiuto carpentieri e manovali edili con almeno una minima esperienza nei ruoli. Sedi di lavoro: Alto maceratese (codice offerta 531411). Per queste offerte inviare il CV a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it