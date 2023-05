Tecnologo alimentare, cucitore e gelataio

Centro per l’impiego di Civitanova. Un tecnologo alimentare. Requisiti: laurea in tecnologia alimentare, buona conoscenza dell’inglese (codice offerta 441203, scadenza 26 maggio). Un addetto all’applicazione in serie delle suole, con esperienza (offerta 275474, scadenza 27 maggio). Un addetto alla scarnitura industriale di tomaie in pellame (offerta 275473, scadenza 27 maggio), Un montatore di calzature con esperienza nella premonta eo calzera (offerta 275475). Un rifilatore di tomaie con esperienza nella sfibratura della calzatura (offerta 275476, scadenza 27 maggio). Un cucitore di pelli con esperienza nella cucitura di tessuti e pellami, possibilità di fare orario spezzato, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30) o continuativo, fino alle 16.30 (offerta 3633321, scadenza 29 maggio). Si cerca un gelataio anche senza esperienza per la preparazione di laboratorio. Sede di lavoro Montecosaro (offerta 5138141, scadenza 29 maggio). Inviare il curriculum a: [email protected] inserendo il codice dell’offerta.