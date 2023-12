Tecnostampa premiata industria grafica dell’anno

Un grande riconoscimento per la Tecnostampa: l’azienda grafica, con stabilimenti a Loreto e a Trevi in Umbria, si è infatti aggiudicata l’Oro della Stampa 2023 come industria grafica dell’anno. Il risultato è stato raggiunto grazie all’impegno degli oltre 250 collaboratori che negli anni hanno contribuito al raggiungimento di grandi risultati sia in termini di qualità che di fatturato. Il premio è assegnato da una giuria di tecnici del settore, produttori di materie prime, tecnologie e servizi e supportato anche dalle associazioni nazionali di categoria come Assografica e la Federazione Carta Grafica di Confindustria. Il giusto coronamento dei 50 anni di attività: infatti proprio durante il 1973 don Lamberto Pigini diede vita alla società di stampa a sostegno delle esigenze dell’Euroschool-La Giocoscuola (che sarebbe poi diventata la casa editrice ELi). Per sviluppare l’attività si affidò a due soci, Giuseppe Casali (ad) e Pietro Canullo (tecnico e grafico). La Tecnostampa inizia le sue attività in un piccolo laboratorio di 200 metri quadri al centro di Recanati, per poi trasferirsi con una ventina di collaboratori in periferia su 1.500 metri quadri e infine approdare nel 1983 in un nuovo stabilimento da oltre 5.000 metri quadri, da dove decollerà fino a diventare una delle eccellenze nazionali e internazionali della stampa.