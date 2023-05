"TeenStar", concluso il percorso per ripensare affettività e sessualità

Si è concluso all’istituto Mestica il percorso "TeenStar", un progetto che ha come obiettivo accompagnare ragazzi e ragazze in età adolescenziale nel mondo dell’affettività e della sessualità, portandoli a una conoscenza sempre più approfondita del proprio corpo e di sé, al fine di aiutarli ad assumere decisioni responsabili. Si è trattato di un’esperienza pilota che, grazie alla disponibilità della dirigente Teresa Lapiccirella e dei Servizi Sociali del Comune, ha coinvolto 18 ragazzi tra i 13 e i 14 anni in dieci incontri. "L’amministrazione ha voluto investire in un progetto che aiuta i ragazzi a riconoscere il valore di sé e dell’altro anche attraverso sane relazioni affettive e la conoscenza della sessualità quale veicolo di un rapporto improntato su sentimenti autentici – ha commentato l’assessore Francesca D’Alessandro –. Un progetto interessante, perché i ragazzi assumono una consapevolezza di sé e dell’altro".