"Telecamere al semaforo, ma niente autovelox"

"Non mi stupiscono i dati, perché come amministrazione abbiamo investito installando le telecamere per multare chi passa col rosso e rafforzando il corpo della polizia locale". Il vicesindaco di Potenza Picena, Giulio Casciotti, commenta così il fatto che nel 2022 il Comune ha fatto registrare 444.782,13 euro di proventi dalle multe per violazioni al codice della strada, ed è la quarta della nostra provincia. "Nel 2022 abbiamo posizionato sul semaforo della strada Statale, davanti alla chiesa di Sant’Anna, una telecamera per multare gli automobilisti che passavano col rosso – dice Casciotti (nella foto) –. E l’incremento delle contravvenzioni c’è stato per tale motivo: nei primi tre mesi dall’installazione, erano state elevate 949 multe, circa 13 verbali al giorno. E a inizio di quest’anno, abbiamo posizionato un’altra telecamera sulla corsia opposta, quella da nord a sud, perché la Statale attraversa il cuore di Porto Potenza. Inoltre, è stato aumentato il numero degli agenti della polizia locale: due in più per tutto l’anno, e altrettanti per la stagione estiva. Quindi, ci sono pure maggiori controlli". L’assessore al Bilancio, Marco Mazzoni, sottolinea invece che nell’anno in cui fu installata la telecamera "il numero delle contravvenzioni per il passaggio col rosso è rimasto costante per tutto il 2022. Mentre quest’anno le multe sono scese, significa che il messaggio è stato recepito. Tant’è che lungo la Statale sono scesi gli incidenti. L’obiettivo non è far cassa ma la sicurezza stradale, e siamo pure uno dei pochi Comuni a non avere l’autovelox".

g. g.