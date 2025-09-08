Telecamere e lavoro nero, multa al locale

Un’assunzione irregolare e un apparato di videosorveglianza non autorizzato. Queste infrazioni sono costate care al titolare di un esercizio ad Apiro. La sua attività è stata sospesa e lui dovrà pagare 5mila euro di multa.

Nell’ambito delle funzioni preventive di controllo dei territori di Cingoli e Apiro effettuate dai carabinieri, i militari del Nucleo ispettorato del lavoro hanno riscontrato alcune violazioni che hanno portato alla denuncia dell’esercente apirano: è accusato di aver impiegato un lavoratore non regolarmente assunto, inoltre dal controllo è emerso che il locale era dotato di un impianto di videosorveglianza privo dell’autorizzazione che, per essere installato, viene rilasciata dall’ispettorato del lavoro.

Impartendogli il provvedimento per la sospensione dell’attività, all’esercente è stata anche contestata la violazione amministrativa che ha comportato la maxi-sanzione per lavoro nero. Nell’attività svolta nel territorio, i militari dell’Arma hanno elevato sanzioni amministrative per 4.450 euro e ammende per 1.549 euro. L’esecuzione del servizio ha impegnato sei pattuglie che hanno controllato 33 veicoli e 70 persone (di cui sei già note alle forze dell’ordine) comminando tre contravvenzioni per violazione del codice della strada.

A Macerata invece una donna è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, e denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Venerdì pomeriggio la 58enne si è messa a inveire e gesticale contro gli automoblisti dalle parti di via dei Velini. All’arrivo della pattuglia, la maceratese si è rifiutata di fornire le generalità e ha iniziato a offendere i militari. In ambulanza, la 58enne è stata portata in ospedale per le opportune valutazioni.

