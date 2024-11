Telecamere nelle tabaccherie contro furti e rapine

Telecamere contro furti e rapine nelle tabaccherie direttamente collegate con le sedi operative delle forze dell’ordine, siglato l’accordo. È stato firmato nei giorni scorsi, nella Prefettura di Macerata, il protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità nelle rivendite di generi di monopolio. Il documento è stato sottoscritto dal Prefetto di Macerata, Isabella Fusiello, e dal presidente della sede provinciale di Macerata della Federazione Italiana Tabaccai, Angelo Frenquelli. Alla sottoscrizione erano, inoltre, presenti il questore Giampaolo Patrono, il comandante provinciale dci carabinieri Raffaele Ruocco, il vice comandante della Guardia di Finanza Francesco Mirarchi e il vice sindaco del Comune di Macerata, Francesco D’Alessandro. La sottoscrizione del Protocollo d’intesa fa seguito al rinnovo, l’11 aprile 2024, del Protocollo Quadro per la prevenzione della criminalità nelle rivendite di generi di monopolio in materia di video-allarme antirapina tra il Ministero dell’Interno e la Federazione Italiana Tabaccai, ed è finalizzata a garantire maggiori livelli di protezione e sicurezza negli esercizi commerciali, grazie al collegamento dei sistemi di videosorveglianza installati nelle tabaccherie con le sale operative delle forze di polizia, in conformità con la normativa relativa al trattamento dei dati personali. Il documento prevede, inoltre, la possibilità di promuovere la realizzazione di una rete di telecamere ubicate all’esterno delle tabaccherie che intendano fruire dell’implementazione dei sistemi di sicurezza, collegate alle sale operative delle Forze dell’ordine e ad uso esclusivo delle stesse o dell’Autorità giudiziaria per esigenze legate alle indagini, secondo linee guida che verranno successivamente definite. "Il protocollo - si legge nella nota della Prefettura - costituisce un valido strumento per tutelare la sicurezza degli operatori economici del settore e dei cittadini".