Telefonata dai finti carabineri. Anziana smaschera i truffatori

Finti carabinieri telefonano tentando di truffare i cittadini. Ieri mattina, poco prima dell’ora di pranzo, Ferdinanda Petinari, ultrasettantenne, ma estremamente lucida, ha sventato uno di questi tentativi a Macerata. Poco prima di pranzo, ha ricevuto una chiamata sul telefono fisso. "Lei è la moglie di Tullio Luigi?", le è stato chiesto indicando anche la via in cui si trova la sua abitazione e il numero civico. Informazioni precise e corrette. Ma quando l’interlocutore ha detto di essere un carabiniere che aveva con sé un familiare, la signora ha detto di non conoscerlo e ha troncato la conversazione, anche se è rimasta molto scossa. Una prontezza di spirito dovuta al suo temperamento, ma sicuramente anche al fatto che la figlia, Cristiana Tullio, che ha operato ed opera a tutela dei consumatori, l’aveva da tempo "istruita" sulle possibili truffe telefoniche. "Resta il fatto – spiega Cristiana – che mia madre mi ha chiamato subito dopo, ovviamente piuttosto spaventata. Purtroppo questi tentativi di truffa sono molto frequenti. Sono spesso indirizzati agli anziani, perché ritenuti più fragili, ma a volte abboccano all’amo anche persone piuttosto giovani". Non a caso sulla bacheca Facebook della Tullio sono arrivati di lì a poco diversi altri riscontri. "Un ragazzo – prosegue – ha scritto che era accaduto un fatto analogo anche a lui, sempre ieri mattina, mentre una ragazza ha denunciato che una telefonata simile è arrivata anche a una sua zia 92enne. Insomma, il "fenomeno" è più diffuso di quanto si pensi. E, purtroppo, non sempre si riesce a sventare la truffa. Chi telefona tende a far leva sugli affetti, sulla sensibilità e il conseguente stato d’ansia che si genera in chi ascolta, condizioni che riescono di far perdere il controllo della situazione". Quindi la Tullio fornisce indicazioni precise per sventare le truffe. "Verificare sempre l’identità di chi chiama: se ricevete una telefonata sospetta, interrompete la conversazione e richiamate direttamente il numero ufficiale della stazione dei carabinieri o delle forze dell’ordine locali; non fornire mai informazioni personali o finanziarie".