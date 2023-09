Telefonate in serie da finti carabinieri

Attenzione alle truffe dei finti avvocati e carabinieri. Sembra infatti abbiano preso di mira questa zona alcuni malintenzionati, che utilizzano questo trucco ormai rodato. Il raggiro inizia con una telefonata, nella quale un uomo si spaccia per carabiniere o avvocato e chiede informazioni sui figli di chi ha risposto, e altre informazioni personali; oppure affermano subito che un familiare ha avuto un incidente o qualche altro problema, in ogni caso servono parecchi soldi e piuttosto in fretta. Il truffatore prosegue, dicendo che tra poco passerà un suo incaricato a prendere la somma. A quel punto finge di chiudere la telefonata, e invece resta in linea, così se la vittima chiama qualcuno per avere chiarimenti risponde ancora una volta il truffatore, che conferma la storia inventata poco prima.