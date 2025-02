Telefonava mentre era al volante. In auto un chilo di tabacco illegale

Controlli a Civitanova da parte degli agenti della polizia locale, guidati dal dirigente superiore Cristian Lupidi. Nei guai è finito un 38enne, che è stato fermato al volante di un’Audi mentre era al telefonino. Nella sua auto poi è stato scovato un chilo di tabacco che era privo dei requisiti per essere venduto in Italia.

L’altro ieri un marocchino di 38 anni, domiciliato a Civitanova e regolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel quartiere San Marone dalla pattuglia della polizia locale perché stava usando il cellulare mentre guidava. Dai controlli è emerso che l’auto non era la sua, e poi che dentro il veicolo, un’Audi Q3, c’era un chilo di melassa di tabacco priva dei requisiti necessari per essere commercializzato in Italia, in base alle normative dettate dall’Agenzia dogane e monopoli. Si tratta di un tabacco importato in violazione delle regole. L’uomo ha ricevuto quindi una sanzione di 250 euro per l’uso del telefonino, a cui si aggiunge il provvedimento di inibizione alla guida (con sospensione della patente da 15 giorni a due mesi), in quanto titolare di patente straniera. Oltre al sequestro del chilo di tabacco, è scattata la sanzione amministrativa di 1.666 euro. L’involucro è ora a disposizione dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli di Ancona. Sono in corso, inoltre, altri accertamenti per quanto riguarda la patente extracomunitaria. Proseguono i controlli da parte degli agenti della polizia locale, per prevenire incidenti stradali e assicurare il rispetto del codice della strada.

Chiara Marinelli