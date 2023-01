Telefonia mobile, il Comune ci perde

Deve rinunciare a un introito di circa 40.000 euro il Comune di Recanati in seguito alla normativa nazionale che abbatte i costi di locazione delle compagnie di telefonia mobile. Per agevolare la copertura nel territorio del servizio pubblico di telefonia mobile e la diffusione della banda larga, i gestori possono installare i loro impianti in un suolo pubblico a un canone annuo forfettario di 800 euro: una sciocchezza. "Una penalizzazione per il pubblico – afferma il sindaco Antonio Bravi – anche perché il privato continua ad essere libero di concordare il costo del canone senza vincoli".