Teloni Travel taglia il nastro per il nuovo quartier generale

Inaugurato il nuovo quartier generale di Teloni Travel. Un’impresa nata nel 2012 e che oggi offre lavoro a più di 30 professionisti con performance da record. Teloni Travel è un tour operator che gestisce 300 strutture che offrono una ospitalità unica fino a 20 mila posti letto a settimana. Solo nelle Marche sono 50 le dimore per oltre 2.800 posti settimanali. L’obiettivo è portare stranieri in Italia attraverso un nuovo modello di turismo: quello degli affitti brevi di ville con piscina, casali e dimore storiche. Da affiancare a quello più tradizionale dei viaggi nel mondo e agli eventi destinati alle imprese, che comunque il gruppo ha nei propri pacchetti. E i numeri danno ragione al fondatore di questa eccellenza, Sandro Teloni: "Tutti i nostri investimenti concentrati sul far venire gli stranieri da noi. Le previsioni sono da tutto esaurito in tutte le località. Al turismo legato ai soggiorni nelle nostre ville – spiega – aggiungiamo l’attività di incoming legata ad eventi. Anche questa è una realtà esplosiva perché sempre più coppie stanno scegliendo proprio il Bel Paese per i matrimoni nelle nostre meravigliose strutture". Insieme alla nuova sede, il gruppo ha anche inaugurato la "touring school" Teloni Travel dove super professionisti dell’accoglienza vengono formati e preparati. "Le Marche – torna a dire – sono da "tutto esaurito" fino a ottobre. Qui abbiamo una cinquantina di ville. Ma vanno molto bene anche l’Umbria, la Toscana, la Puglia e la Sardegna. Per non parlare della zona dei laghi dove al trend positivo aggiungiamo, come per le altre regioni, l’acquisizione di nuove ville. Teloni Travel è una macchina che muove l’economia di diverse zone se si considerano tutti i servizi collegati".

Gaia Gennaretti