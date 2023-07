"Tema su Piero Angela e buon orale Mi iscriverò a Economia e commercio"

"Ho studiato tutto l’anno, ma questo esame fa sempre paura, non sai mai cosa può capitarti". A Flavia Ierardi è capitato un bel 100 e lode, giusto premio al suo curriculum scolastico all’istituto commerciale ’Gentili’ di Macerata, e anche al suo impegno per gli altri, come volontaria della Croce Verde.

Perché avevi scelto questa scuola?

"Perché mi dava la possibilità di coniugare lo studio delle lingue con quello dell’economia. Mi sembrava più funzionale. Ho potuto studiare inglese, francese e tedesco, e dal terzo anno ho scelto l’indirizzo relazioni internazionali per il marketing. Sono stata soddisfatta della scelta".

Come è andata la maturità?

"Ho scelto il tema su Piero Angela sull’innovazione, ho cercato di collegare l’economia alle altre materie, con una visione dal punto di vista scolastico ma anche con opinioni personali. La prova di economia è andata bene, ci eravamo esercitati molto a scuola con le simulazioni. Anche l’orale è andato bene, sempre grazie alle esercitazioni fatte in classe su come fare i collegamenti, o affrontare un imprevisto".

Con una pagella piena di 10, di cosa avevi paura?

"Non si sa mai da cosa possa partire la commissione, poi questo era il primo esame quasi normale, con i commissari esterni, dopo il Covid. E poi ho studiato tutto l’anno, prima degli esami ho approfondito e ripassato, mi sarebbe dispiaciuto non rendere al massimo".

Cosa ti interessa oltre allo studio?

"Ho fatto sport, la ginnastica aerea, e poi da quest’anno ho iniziato a fare volontariato con la Croce Verde. Qualche volta ho fatto il turno anche il sabato sera, per le dimissioni dall’ospedale o i trasferimenti dei pazienti. Ho dovuto imparare a relazionarmi con persone anziane, malate, in difficoltà. Qualcuno durante il trasporto racconta i suoi problemi, e tu devi cercare di confortarlo, provando almeno a migliorare lo stato d’animo di quella persona".

Ora, dopo il diploma, quali sono i prossimi passi?

"Mi iscriverò alla facoltà di economia e commercio ad Ancona".

Quale è il tuo obiettivo?

"Lavorare con l’estero in una azienda, sfruttando la conoscenza delle lingue e dell’economia, cioè quello che mi è piaciuto studiare in questi anni".

Paola Pagnanelli