Temperature estive sotto l’albero, Natale con panettone e caldo: "C’entra il cambiamento climatico"

Macerata, 24 dicembre 2023 – Niente neve, e caldo pure in montagna. Insomma, feste di Natale poco invernali. Il professore Unicam Carlo Bisci, climatologo, fa il punto: "Questo caldo inusuale va senz’altro riferito al cambiamento climatico in atto". E spiega le conseguenze.

Anche se c’è poca neve il caldo invita lo stesso a salire in montagna, almeno per un aperitivo. Nella foto la Baita Solaria a Sarnano

Professor Bisci, a cosa è dovuto il caldo di questi giorni?

"Il clima caldo e piuttosto secco che ormai da diversi giorni sta interessando la nostra provincia, e più in generale buona parte dell’Italia e non solo, è senz’altro da considerarsi anomalo, dato che tanto le temperature massime quanto le minime sono di parecchi gradi al di sopra della media del periodo. Lungo la costa, ad esempio, venerdì e ieri si sono toccate punte massime intorno ai 20 gradi e anche in molte delle aree interne il termometro è salito al di sopra dei 15-16 gradi. Questo caldo inusuale, che perdura ormai quasi continuamente da giugno, va senz’altro riferito al cambiamento climatico in atto. Per quanto riguarda gli ultimi giorni, in particolare, dipende dalla completamente anomala persistenza dell’alta pressione generata dall’anticiclone delle Azzorre, che di solito cessa di influenzare il nostro clima intorno alla fine della stagione estiva".

Previsioni da Natale a Capodanno?

"Il cielo prevalentemente sereno dovrebbe continuare ad accompagnarci fino alla fine dell’anno, anche se a partire dalla giornata di Natale si dovrebbe avere un abbassamento di almeno 4°C delle temperature. Lungo la costa le massime dovrebbero scendere fino a intorno gli 11-12°C con minime che comunque non dovrebbero mai scendere sotto i 6 °C, mentre all’interno soprattutto le massime potrebbero essere inferiori di un paio di gradi. Nei centri montani le massime non dovrebbero scendere sotto i 9-10°C e non dovrebbero verificarsi gelate, che invece caratterizzeranno le notti intorno alle vette dei principali rilievi dei Sibillini".

Quali le conseguenze?

"Al di là della piacevolezza delle giornate tiepide e soleggiate, il clima anomalo che ha caratterizzato la fine dell’autunno e di questo inizio inverno è un fenomeno che ha aspetti negativi, dato che la vegetazione nonostante le poche ore di sole può reagire, come peraltro aveva già fatto negli scorsi mesi, ritardando la perdita del fogliame; in questo caso, il problema è che potrebbe rivitalizzarsi, col rischio di venire poi distrutta da successive gelate durante la fase vegetativa, con gravi conseguenze per la produzione agricola e per la biodiversità vegetale. Non va poi trascurata la scarsità di precipitazioni che, ovviamente, comporta un depauperamento delle riserve idriche: se non bilanciato da abbondanza di eventi piovosi e nevosi nei prossimi mesi, porterebbe la prossima estate a gravi problemi di approvvigionamento idropotabile e localmente anche di acqua a scopi irrigui. Va ricordato infine che venti e piogge sono fondamentali per ridurre il tasso dell’inquinamento atmosferico".