Tempi lunghi per il nuovo centro fiere: "Doveva essere pronto un anno fa"

"Nuovo centro fiere di Villa Potenza, il ritardo è clamoroso. In più, non si sa a chi sarà affidata la gestione, e questo è gravissimo". Scatta l’interrogazione di Maurizio Del Gobbo, consigliere d’opposizione (Partito democratico) in merito alla nuova struttura in fase di realizzazione a Villa Potenza. È infatti più volte slittato il termine della consegna del cantiere: inizialmente la fine dei lavori era prevista per la primavera 2023, poi per l’estate 2023, ma di recente si è parlato della primavera 2024. Si tratta di un’area, di 33.000 metri cubi, che ospiterà un centro fiere all’avanguardia: non solo esposizioni, come prima, ma ristorazione, albergo e sale congressi, una grande da mille posti e l’altra da 200 posti. L’hotel conterà invece 9 camere. Il Comune comunque ha fatto sapere che, una volta che saranno terminati i lavori, si prevede nella primavera del 2024, uscirà la selezione pubblica per individuare il gestore: chi si aggiudicherà il bando dovrà investire circa 3 milioni di euro nella struttura per gli allestimenti degli interni, questo sarà uno dei requisiti della gara. "A marzo del 2021 sono iniziati i lavori per il restyling del centro fiere con un costo complessivo di circa 13 milioni e ultimazione dei lavori in 500 giorni – si legge nell’interrogazione di Del Gobbo, che sarà discussa nel prossimo Consiglio, in programma il 16 ottobre –. Da allora, per tre anni (2021, 2022 e 2023) non si sono più tenute le consuete manifestazioni fieristiche e a tutt’oggi c’è forte preoccupazione fra gli operatori che tali iniziative non si possano tenere anche per il prossimo anno, che sarebbe il quarto. I lavori sembra stiano procedendo con lentezza ed è stato ampiamente superato il limite dei 500 giorni previsti dal cronoprogramma". In sintesi, "doveva essere pronto più di un anno fa". La conclusione: "A tutt’oggi non c’è alcuna notizia certa sul termine dei lavori e sul ritorno all’operatività del centro fiere. Si interroga l’amministrazione per conoscere qual è il ritardo accumulato rispetto alla originaria scadenza dei lavori, quali sono i motivi del ritardo – incalza Del Gobbo –, qual è il nuovo termine dei lavori e se l’amministrazione ha intenzione di impegnarsi a far rispettare i termini indicati". A inizio settembre, l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori aveva specificato che "sono stati ultimati gli infissi, i sottoservizi, la fognatura, anche i bagni e la parete ventilata, a breve si procederà con l’impianto fotovoltaico. Anche la tettoia interna è ultimata, finito anche l’ingresso della parte principale, deve essere completata la copertura. Fatto ciò, ci dedicheremo al restauro del padiglione, quello aperto, un lavoro da realizzare entro la fine dell’anno".