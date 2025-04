"Tempi più lunghi per l’ordinanza 222"

"Il termine di dieci giorni indicato per manifestare la volontà di adesione alle disposizioni dell’ordinanza 222 è da considerarsi puramente informativo e a carattere ordinatorio e non vincolante". Lo precisa l’Usr, che aggiunge: "Questo termine è stato stabilito per garantire la massima diffusione delle opportunità offerte dalla nuova ordinanza e migliorare la funzionalità dell’ufficio, a beneficio dell’utenza esterna e dei professionisti. Il termine va considerato perentorio per i preavvisi di rigetto e/o di improcedibilità comunicati per le domande di contributo prive di elaborati e/o mancanti della documentazione minima richiesta dalla vigente normativa".