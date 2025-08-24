Tempo di Margutta a Corridonia. Il Medioevo invade il centro

di Diego PierluigiCorridonia torna a vestirsi di Medioevo per il trentennale della Margutta. Le celebrazioni sono partite ieri da Porta Sejano con il corteo insieme alle delegazioni della Cavalcata dell’Assunta di Fermo, dell’Armata di Pentecoste – Sciò la Pica di Monterubbiano, del Palio di San Ginesio e del Palio di San Floriano di Jesi. Così i "Ludi Antiqui - La città gioco nelle Fiere di Montolmo", sono continuati alla chiesa di Sant’Agostino per la benedizione del Palio, dipinto dall’artista Silvio Natali.

Tappa poi nella palazzina liberty di piazzale della Vittoria per il taglio del nastro de "I volti di Montolmo". Che è molto più di una mostra, ideata dalla regista Fabiana Vivani con l’architetto Mario Montalboddi e l’associazione "Forma e Materia". Un viaggio nei 30 anni della rievocazione storica della Contesa della Margutta e nella Montolmo del 1500. All’entrata esposti palii, costumi e oggetti ludici, al primo piano le foto dove con i volti dei montolmesi e al secondo iconografia e sartoria. "I costumi fedelmente riprodotti, oltre gli oggetti dei ludi e soprattutto i Palii – spiegano gli organizzatori - costituiscono gli elementi della narrazione di questi 30 anni. A questo si aggiunge una significativa raccolta fotografica in cui i protagonisti sono gli stessi volti dei figuranti moltolmesi-corridoniani".

Oggi alle 19 in piazzale della Vittoria ci sarà una conferenza storica con Giovanni Nardoni e Modestino Cacciurri e la sera alla chiesa di Santa Croce concerto gregoriano, con la Schola Cantorum Sancta Caecilia. Si torna il 28 agosto, alle 21, alla chiesa di San Pietro con lo spettacolo "Popule Meus" Il 29 e 30 agosto, dalle 20, in piazza del Popolo, verranno teatralizzate le ricostruzioni delle fiere. Inoltre il 30, alle 19, partirà la staffetta medievale: disfida tra contrade per le vie del centro.