Tempo di piacevoli letture

PETRIOLO

Da venerdì a domenica a Petriolo è "Tempo di leggere". Il festival letterario, targato associazione culturale ’LiberaMente’, in questa seconda edizione presenta un format nuovo: incontri con scrittori e poeti, concerti, laboratori per bambini e adulti, passeggiate nella natura, performance artistiche e fotografiche, aperitivi, pranzi e cene. "Molteplici i luoghi che ospiteranno gli appuntamenti, sarà a tutti gli effetti un festival ’diffuso’ nel paese - spiegano le organizzatrici -. Tutto questo per creare connessioni, generare spunti di riflessione, avvicinare alla lettura, far capire che la cultura è divertente, non sempre e solo ’per pochi’, che anche in provincia si può volare alto. Tempo di leggere vuole essere un festival che si ripropone di diventare un richiamo per tutto il territorio marchigiano, un punto di riferimento per molti. Noi dell’associazione LiberaMente ci crediamo così tanto da dedicargli tutto il nostro entusiasmo, la nostra passione e il nostro impegno".

Si parte venerdì, alle 19 in piazza Umberto I, con la presentazione del romanzo "Somiglianze, il sogno nel ricordo" con l’autrice Noemi Mogliani di Recanati; alle 21.30 in piazzetta San Martino, musica dal vivo con i Mothra in concerto. Sabato, alle 9.30, passeggiata letteraria insieme alla guida Aigae Alfonso Serafini (parteciperà anche l’asd Free Nordic Walkers), mentre alle 12.30 ai giardini di via del Pino pic-nic con lo scrittore Luca Manzi, alle 15.30 in centro storico laboratorio con Lucia Locatelli "giardiniera di carta", alle 17.30 al museo "Diego De Minicis" laboratorio Tra le parole della libroterapia con la psicoterapeuta Claudia Fulvi, alle 16 in piazza Umberto I "Le bancarelle di cosette belle" con Marisa Ventura, Lorenzo Bartolucci, Fluoriscilla, il Lavandeto di San Valentino. Alle 17, in via della Croce, Sibillini Summer School presenta "Carezza". E ancora, tra gli ospiti, Mavie Da Ponte, Riccardo Chitarrari, chef Mirko Pezzanesi (sabato alle 20 in piazzetta per la cena "Tra lume e scuro"), dj set con dj Nooz. Domenica laboratorio di scrittura creativa con Arnaldo D’Amico e laboratorio creativo autobiografico con lo psicoterapeuta Cesario Calcagni, mentre al Bar Centrale arrivano le scrittrici Lucia Tancredi e Giulia Ciarapica. Il pranzo invece sarà in collaborazione con il Casolare dei segreti; musica dal vivo con gli Almonauti, appuntamento con la fotografa Lucia Porfiri, Anna Maria Farabbi, Silvia Gelosi e Roberto Marconi. Dalle 16 "Salottino del libro" con le case editrici marchigiane, mentre alle 17 al Parco della Rimembranza "Il bosco delle lucciole" con Barbara Cerquetti.