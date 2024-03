"Tempo tuta", la verità del Nursind

Sulla vicenda dei tempi di vestizione di infermieri e operatori socio-sanitari interviene anche il sindacato Nursind per – come si legge in una nota – "fare chiarezza". "Siamo da tempo impegnati per ottenere in sede di contrattazione aziendale prima e in sede giudiziale poi, il riconoscimento del diritto del tempo di vestizione per i nostri iscritti. Siamo ora giunti alla sentenza di una prima causa che condanna l’Azienda al pagamento del "tempo tuta" ai dipendenti che hanno presentato il ricorso legale. Un primo traguardo raggiunto dopo anni di trattative aziendali infruttuose. Ora l’Azienda, mostrandosi più collaborativa, in alternativa all’applicazione della sentenza del tribunale, ci proporrà un accordo conciliativo che aspettiamo di poter valutare attentamente". Nursind, però, evidenzia alcuni punti precisi. "In merito al tema vestizione, dopo il raggiungimento di questo primo obiettivo, abbiamo promosso un ricorso per accertare l’adeguamento contrattuale dei tempi riconosciuti che, dalla firma del contratto collettivo nazionale di lavoro 2018 passavano da 12 minuti a 15 minuti totali. Anche in questo caso l’azienda "dimenticava" di adeguarsi alle nuove norme contrattuali, ponendosi di nuovo come parte inadempiente. Solo nel 2021 siamo riusciti a far rispettare le norme contrattuali e, quindi, resta comunque da far riconoscere ai dipendenti il tempo mancante dal 2018 al 2021. Entro il mese di aprile, il nostro legale avvocato Daniele Stacchietti, avrà l’esito del ricorso". Nursind conclude sottolineando che esigerà dall’azienda l’applicazione integrale, ad oggi ancora incompleta, dell’articolo 43 del contratto che prevede i riconoscimento del tempo di vestizione a tutti i dipendenti che, per obbligo aziendale, devono indossare una divisa.

f. v.