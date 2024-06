Temporali a Tolentino (Macerata): allagati canile e aziende

Tolentino (Macerata), 24 giugno 2024 – La pioggia nel pomeriggio non ha dato tregua alla provincia, tanti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare a Tolentino, San Ginesio e zone limitrofe. Al rifugio per cani di Tolentino l’acqua è entrata nei box (video); attimi di paura per gli amici a quattro zampe, ma grazie ai pompieri, all’operatrice, alle volontarie e al presidente dell’unione montana Monti Azzurri Giampiero Feliciotti l’allarme è rientrato.

Temporali a Tolentino, strade allagate. L'acqua è entrata anche in diverse aziende, vigili del fuoco al lavoro

La struttura resta comunque in allerta nella speranza che il maltempo non torni a breve. L’acqua è entrata anche nelle aziende, come nella tappezzeria dell’assessore Fabiano Gobbi, o in un negozietto di alimentari in contrada Paterno.

Quasi venti interventi nella zona di Tolentino per allagamenti tra le 15.30 e le 17.30, ma fortunatamente nessun evacuato.

Ondata di maltempo nelle Marche, strade allagate a Tolentino

“Ad ogni segnalazione hanno subito risposto gli operai del servizio manutenzioni e la Polizia locale – spiega l’ente -. Attivato il Coc comunale. Diverse le criticità riscontrate: in zona Bura è caduta una quercia, sono intervenuti gli operai del Comune per la rimozione, fatta defluire l’acqua in eccesso, aprendo le caditoie, in via Colombo, in viale Bruno Buozzi, ponte di Mancinella e in diverse contrade. In tarda serata la situazione con la diminuzione della pioggia è rientrata nella normalità”.

Ondata di maltempo nelle Marche, strade allagate a Tolentino

Danni anche a San Ginesio. L’assessore Francesco Paletti ha effettuato i sopralluoghi iniziando la conta dei danni: allagati il cimitero e la zona industriale a Pian di Pieca, acqua e fango lungo la statale 78, danneggiata la strada di Maregnano e si sta ingrossando il torrente Fiastrella a Poggio d’Acera. “Stiamo monitorando la situazione – dice l’assessore -, soprattutto nelle strade comunali, già danneggiate dalle piogge di giugno 2023. Stessa cosa per l’alveo fluviale del Fiastrella: già segnalato alla protezione civile, ma le criticità si stanno aggravando”.