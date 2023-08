Temporali e vento, problemi a Sant’Agostino

I temporali dei giorni scorsi, accompagnati da forti raffiche di vento, hanno creato problemi alla copertura del complesso di Sant’Agostino dove si trovano la chiesa, gli alloggi dei ragazzi del campus Infinito e la scuola elementare Gigli. Ieri mattina la ditta Rinnovar2, attrezzata per interventi d’urgenza, ha proceduto a una verifica del tetto sostituendo le tegole rotte e risistemando quelle che si erano spostate. Oltre le tegole, la ditta ha approfittato per togliere l’erba e il guano di piccioni che compromettevano il regolare deflusso dell’acqua piovana. Si creano poi muffe e con il tempo l’ammaloramento della struttura lignea. Il complesso era stato già poco tempo fa interessato da un simile intervento per la pulizia delle grondaie, intasate anch’esse di erbaccia e guano di piccioni, non consentendo lo scarico in fogna dell’acqua che si riversava fuori bagnando le pareti dell’antico convento tanto che risultavano scrostate con perdita della tinteggiatura.

ast. t.