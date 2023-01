"Teneri con Troiani, duri con Costamagna"

Caso Troiani, il Pd tira fuori dal cilindro il manifesto con cui il centrodestra chiese nel 2014 le dimissioni di Ivo Costamagna, allora presidente del Consiglio comunale, perché sottoposto a processo per diffamazione dal quale poi uscì scagionato dalle accuse. "Troiani e Ciarapica - attacca Francesco Micucci, consigliere comunale - fecero affiggere manifesti chiedendo se un esponente politico sottoposto a processo penale, ovvero imputato, può svolgere l’incarico di presidente del consiglio". Una domanda che ora il Dem ribalta e pone alla maggioranza. "Fausto Troiani da presidente del Consiglio - ricorda - è già stato condannato in primo grado per diffamazione contro la Boldrini e ora è sotto indagine per presunte violenze su una donna. Ma, in questo caso Troiani, Ciarapica e tutto il centrodestra non pensano affatto alle dimissioni che volevano invece da Costamagna".