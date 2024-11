"Teniamo conto delle singole capacità"

Anche quest’anno il Liceo scientifico dell’istituto d’istruzione superiore Filelfo di Tolentino è primo a livello provinciale per quanto riguarda il rendimento universitario post diploma, secondo la classifica della Fondazione Agnelli. Non a caso lo Scientifico negli ultimi tempi ha registrato un boom di iscritti. E attualmente le superiori sono in fase di orientamento. "La conferma che si sta facendo un buon lavoro - commenta il dirigente scolastico Donato Romano –, grazie alla professionalità dei docenti e a tutta l’organizzazione scolastica Una didattica individualizzata, che tiene conto delle esigenze e delle capacità di apprendimento di ognuno è fondamentale: la nostra è una scuola inclusiva". Inoltre, con il Pnrr Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono stati attivati "laboratori e ambienti innovativi". "Cerchiamo di ampliare l’offerta formativa e mettere in campo risorse – prosegue –. Basti pensare al ciclo di incontri rivolto a tutti i ragazzi dell’Iis Filelfo e alle loro famiglie, che si svolge all’auditorium della Biblioteca Filelfica sulla "Genitorialità consapevole: essere risorsa". È iniziato ieri, e proseguirà mercoledì prossimo, l’11 dicembre e il 18 dicembre dalle 17.45 alle 19.45, con il coinvolgimento delle famiglie. "Con questo intervento specifico – spiega – si intende proporre ai genitori l’esercizio di un ruolo attivo, funzionale a riscoprire un dialogo costruttivo coi figli. Interverranno esperti psicologi, sociologi, pedagogisti e psicoterapeuti". Il liceo classico del Filelfo invece passa dalla terza alla quarta posizione quest’anno. "Anche in questo caso abbiamo attivato laboratori di comunicazione digitale – conclude -, teatro classico e progetti su podcast. Il trasferimento del classico in centro ha eliminato alcuni disagi".