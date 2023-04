Tennis Guzzini, progetto over 65

Il Circolo Tennis Francesco Guzzini di Recanati ha aderito al progetto indetto della Federazione italiana tennis e sport e salute in favore della promozione dell’attività sportiva riservata agli over 65. Il progetto prevede eventi gratuiti in varie modalità (indispensabile il tesseramento per la pratica non agonistica), dalla possibilità di partecipare a degli open day o a un corso semestrale. La partecipazione al progetto è prevista per soggetti oltre i 65 anni che non sono mai stati in possesso di una tessera Fitp (tennis o padel). In queste giornate di sport verranno effettuati corsi didattici di Tennis e di Attività Motoria inerente alla disciplina di racchetta. Richieste entro il 30 aprile.